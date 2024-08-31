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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Майнц
Штутгарт - Майнц: обзор матча 31 августа 2024
Штутгарт
31.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 3
Завершен
Майнц
8'
Э. Мийо
15'
Д. Левелинг
88'
Ф. Ридер
43'
Н. Амири (П)
62'
Ж. Буркардт
90+4'
М. Ляйтш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Майнц
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
М. Ляйтш
Пас отдал
С. Видмер
Замена
Р. Хендрикс
️️️️
М. Миттельштадт
89'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Ридер
88'
87'
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
Л. Джэ Сон
87'
Замена
А. Баркок
️️️️
Н. Амири
Желтая карточка
Й. Вагноман
84'
79'
Желтая карточка
С. Видмер
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Д. Левелинг
74'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Д. Ундав
74'
73'
Замена
С. Видмер
️️️️
А. Каси
71'
Желтая карточка
Л. Рис
64'
Замена
А. Зиб
️️️️
Х. Хонг
62'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Буркардт
Пас отдал
А. Ханше-Ольсен
Желтая карточка
Э. Мийо
57'
Желтая карточка
Ю. Хабот
53'
46'
Замена
М. Ляйтш
️️️️
Ш. Белл
Замена
Й. Вагноман
️️️️
П. Штенцель
46'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
К. Фюрих
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Амири
Желтая карточка
А. Каразор
36'
ГОЛ! 2:0!
Д. Левелинг
Пас отдал
А. Нюбель
15'
ГОЛ! 1:0!
Э. Мийо
Пас отдал
К. Фюрих
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Жонатан Буркардт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нюбель
91
Чейз
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
15
Штенцель
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
18
Левелинг
4-1-3-1-1
27
Центнер
2
Мвене
16
Белл
21
Ханше-Ольсен
19
Каси
6
Сано
10
Амири
20
Хонг
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Буркардт
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
15
Штенцель
4
Вагноман
4
Вагноман
15
Штенцель
10
Фюрих
32
Ридер
32
Ридер
10
Фюрих
26
Ундав
9
Демирович
9
Демирович
26
Ундав
18
Левелинг
19
Туре
19
Туре
18
Левелинг
16
Белл
5
Ляйтш
5
Ляйтш
16
Белл
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
7
Джэ Сон
18
Ферачниг
18
Ферачниг
7
Джэ Сон
10
Амири
25
Баркок
25
Баркок
10
Амири
20
Хонг
9
Зиб
9
Зиб
20
Хонг
Остались в запасе
Штутгарт
Майнц
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
8
Пауль Небель
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
8
Пауль Небель
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Штутгарт - Майнц
4
2
Всего ударов по воротам
28
11
Удары в створ
12
7
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
11
2
Нарушения
6
12
Офсайды
2
2
Количество передач
498
285
Сейвы
4
8
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
21
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
3.74
1.66
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
- : -
05.12.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Тимо Герах
(Ландау-Кейххайм)
Стадион:
МХПАрена
Посещаемость:
59000 из 60441 зрителей (97%)
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