Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Штутгарт
Фрайбург - Штутгарт: обзор матча 24 августа 2024
Фрайбург
24.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
27'
Л. Кюблер
54'
Р. Доан
61'
Л. Кюблер
2'
Э. Демирович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Штутгарт
Замена
Ф. Муслия
️️️️
В. Грифо
82'
Замена
Б. Огбус
️️️️
Л. Кюблер
82'
81'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
К. Фюрих
Замена
М. Гинтер
️️️️
М. Эггештайн
73'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Р. Доан
72'
65'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
65'
Замена
А. Чейз
️️️️
П. Штенцель
65'
Замена
Д. Диль
️️️️
А. Каразор
65'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Д. Ундав
Замена
Л. Хелер
️️️️
М. Рехль
63'
ГОЛ! 3:1!
Л. Кюблер
Пас отдал
В. Грифо
61'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
57'
57'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
Ф. Кретциг
ГОЛ! 2:1!
Р. Доан
54'
Желтая карточка
Ж. Адаму
41'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кюблер
Пас отдал
Ж. Адаму
27'
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Демирович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
26
Силас
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
4-3-2-1
21
Мюллер
30
Гюнтер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
17
Кюблер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
34
Рехль
32
Грифо
20
Доан
20
Адаму
4-1-1-1-3
1
Нюбель
15
Штенцель
24
Хабот
16
Каразор
13
Кретциг
6
Штиллер
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
9
Демирович
8
Эггештайн
28
Гинтер
28
Гинтер
8
Эггештайн
17
Кюблер
43
Огбус
43
Огбус
17
Кюблер
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
20
Доан
7
Салаи
7
Салаи
20
Доан
34
Рехль
9
Хелер
9
Хелер
34
Рехль
13
Кретциг
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
13
Кретциг
15
Штенцель
91
Чейз
91
Чейз
15
Штенцель
26
Ундав
32
Ридер
32
Ридер
26
Ундав
10
Фюрих
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
10
Фюрих
16
Каразор
26
Диль
26
Диль
16
Каразор
Остались в запасе
Фрайбург
Штутгарт
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Фрайбург - Штутгарт
2
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
10
Офсайды
3
0
Количество передач
307
637
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.37
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Европа-Парк
Новости команд
Все
Фрайбург
Штутгарт
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
Вчера, 16:29
Бундеслига: шансы «Фрайбурга» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Бундеслига: шансы «Фрайбурга» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
Вчера, 16:29
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+