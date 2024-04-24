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Айман Кари
Статистика
Айман Кари - статистика
Завершил карьеру
19 ноября 2004 (21)
#44 | Полузащитник
176 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2023
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
14
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1 : 4
24.04.2024
ПСЖ
1' - 61'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3 : 0
19.04.2024
Лорьян
1' - 78'
57'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
2 : 0
07.04.2024
Лорьян
1' - 69'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
0 : 1
31.03.2024
Брест
68' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
2 : 2
17.03.2024
Лорьян
1' - 68'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лорьян
0 : 2
09.03.2024
Лион
1' - 73'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
1 : 2
03.03.2024
Лорьян
1' - 82'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
0 : 1
24.02.2024
Нант
1' - 63'
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
1 : 3
18.02.2024
Лорьян
1' - 62'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
2 : 0
11.02.2024
Реймс
1' - 71'
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
1 : 2
04.02.2024
Лорьян
1' - 71'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
3 : 3
28.01.2024
Гавр
1' - 90'
51'
33'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
14.01.2024
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
1 : 0
28.10.2023
Лорьян
73' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
2 : 1
22.10.2023
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
3 : 3
08.10.2023
Лорьян
Был в запасе
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