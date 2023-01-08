Том Ванденберге - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Том
|Фамилия
|Ванденберге
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 августа 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Том
|Фамилия
|Ванденберге
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 августа 1992 (30 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Кортрейк
|0:1
|Шарлеруа
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|24.02.2023
|1' - 90'
|Зюлте-Варегем
|3:3
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Стандард
|0:2
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кортрейк
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|24.02.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|19.02.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Андерлехт (Брюссель)
|12.02.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|0:2
|Кортрейк (Кортрейк)
|04.02.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|45'
|28.01.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Остенде (Остенде)
|21.01.2023
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|3:2
|Кортрейк (Кортрейк)
|18.01.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|3:2
|Серен (Серен)
|15.01.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|08.01.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|26.12.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:0
|Генк (Генк)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:4
|Гент (Гент)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Остенде (Остенде)
|3:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:1
|Антверпен (Антверпен)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:4
|Мехелен (Мехелен)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Стандард (Льеж)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)