|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2012
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:3
|Удинезе (Удине)
|13'
|17.02.2012
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|15.12.2011
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Рубин (Казань)
|01.12.2011
|81' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|03.11.2011
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:3
|ПАОК (Салоники)
|55'
|20.10.2011
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|29.09.2011
|53' -90'
|Рубин (Казань)
|2:2
|ПАОК (Салоники)