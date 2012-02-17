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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Удинезе - ПАОК
Удинезе - ПАОК: обзор матча 17 февраля 2012
Удинезе
17.02.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
ПАОК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - ПАОК
Желтая карточка
Г. Фотакис
Замена
Лино
️️️️
Г. Георгиадис
Замена
А. Янну
️️️️
С. Атанасиадис
Желтая карточка
К. Лазэр
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Д. Пинци
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
ПАОК
18
Дарио Крешич
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
7
Гиоргос Георгиадис
ЦП
15
Костин Лазэр
ЦП
28
Георгиос Фотакис
ЦП
8
Пабло Гарсия
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
50
Марко Пископо
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
ПАОК
1
Константинос Халкиас
ВР
16
Лино
ЛЗ
77
Александрос Апостолопулос
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
21
Ставрос Цукалас
ПП
9
Апостолос Янну
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
3-2-4-1
1
Ханданович
4
Бенатиа
8
Баста
6
Домицци
26
Паскуале
5
Данило
7
Армеро
22
Абди
3
Пинци
24
Пациенца
9
Флоро Флорес
4-4-2
18
Крешич
27
Шнауцнер
13
Малезас
8
Чирилло
3
Стафилидис
15
Лазэр
28
Фотакис
8
Гарсия
7
Георгиадис
33
Атанасиадис
14
Салпингидис
3
Пинци
31
Фаббрини
31
Фаббрини
3
Пинци
7
Георгиадис
16
Лино
16
Лино
7
Георгиадис
33
Атанасиадис
9
Янну
9
Янну
33
Атанасиадис
Остались в запасе
Удинезе
ПАОК
50
Марко Пископо
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
77
Александрос Апостолопулос
ЦЗ
1
Константинос Халкиас
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
21
Ставрос Цукалас
ПП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
50
Марко Пископо
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
Остались в запасе
77
Александрос Апостолопулос
ЦЗ
1
Константинос Халкиас
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
21
Ставрос Цукалас
ПП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Удинезе - ПАОК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
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