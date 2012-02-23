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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Удинезе
ПАОК - Удинезе: обзор матча 23 февраля 2012
ПАОК
23.02.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Удинезе
6'
Данило
14'
А. Флоро Флорес
51'
М. Домицци (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Удинезе
Замена
Д. Ферронетти
️️️️
М. Бенатиа
Замена
П. Армеро
️️️️
Д. Фаббрини
Замена
Ф. Нимани
️️️️
А. Янну
Желтая карточка
Д. Фаббрини
Замена
А. Апостолопулос
️️️️
М. Шнауцнер
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Домицци
Желтая карточка
М. Бенатиа
Желтая карточка
С. Малезас
Замена
К. Баттоккио
️️️️
А. Абди
Замена
Г. Георгиадис
️️️️
К. Стафилидис
Желтая карточка
П. Гарсия
Желтая карточка
М. Шнауцнер
14'
ГОЛ! 0:2!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
М. Домицци
Желтая карточка
Б. Чирилло
13'
ГОЛ! 0:1!
Данило
Пас отдал
Д. Паскуале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
18
Дарио Крешич
ВР
16
Лино
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
8
Пабло Гарсия
ЦП
15
Костин Лазэр
ЦП
9
Апостолос Янну
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
ПАОК
1
Константинос Халкиас
ВР
77
Александрос Апостолопулос
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
7
Гиоргос Георгиадис
ЦП
21
Ставрос Цукалас
ПП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
43
Давиде Марсура
ЦФ
3-2-2-3
18
Крешич
16
Лино
13
Малезас
8
Чирилло
3
Стафилидис
27
Шнауцнер
8
Гарсия
15
Лазэр
14
Салпингидис
33
Атанасиадис
9
Янну
3-2-3-2
1
Ханданович
5
Данило
6
Домицци
4
Бенатиа
8
Баста
26
Паскуале
24
Пациенца
22
Абди
27
Асамоа
31
Фаббрини
9
Флоро Флорес
27
Шнауцнер
77
Апостолопулос
77
Апостолопулос
27
Шнауцнер
3
Стафилидис
7
Георгиадис
7
Георгиадис
3
Стафилидис
9
Янну
88
Нимани
88
Нимани
9
Янну
4
Бенатиа
46
Ферронетти
46
Ферронетти
4
Бенатиа
31
Фаббрини
7
Армеро
7
Армеро
31
Фаббрини
22
Абди
22
Баттоккио
22
Баттоккио
22
Абди
Остались в запасе
ПАОК
Удинезе
1
Константинос Халкиас
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
21
Ставрос Цукалас
ПП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
43
Давиде Марсура
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Константинос Халкиас
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
21
Ставрос Цукалас
ПП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Остались в запасе
43
Давиде Марсура
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча ПАОК - Удинезе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
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