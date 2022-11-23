Кирилл Никишин - статистика
#81 | Нападающий
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Никишин
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 2004 (19 лет)
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Никишин
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 2004 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|23.11.2022
|78' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Локомотив (Москва)