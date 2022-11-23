Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кирилл Никишин - статистика

    #81 | Нападающий
    Имя Кирилл
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Никишин
    Команда Локомотив
    Состав Молодежный
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 февраля 2004 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 46' - 90' Локомотив 2:1 Урал Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 Был в запасе Локомотив (Москва) 3:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    23.11.2022 78' -90' Краснодар (Краснодар) 1:0 Локомотив (Москва)
    • Читайте нас: 
    11