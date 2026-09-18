Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур