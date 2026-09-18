Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Кирилл Никишин - статистика

Нефтехимик
5 февраля 2004 (22), Москва
#28 | Нападающий
179 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
0 : 1
18.09.2026
Урал
81' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика-2
14
6
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Балтика-2
3 : 0
23.08.2026
Муром
1' - 81'
66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Луки-Энергия
1 : 3
16.08.2026
Балтика-2
1' - 87'
61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Балтика-2
4 : 3
09.08.2026
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Торпедо Вл
2 : 2
02.08.2026
Балтика-2
1' - 61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
1' - 48'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Был в запасе
81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Балтика-2
3 : 0
24.05.2026
Спартак-2
1' - 90'
30'
55'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Тверь
0 : 1
17.05.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Балтика-2
4 : 1
10.05.2026
Искра
1' - 90'
77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Муром
2 : 1
03.05.2026
Балтика-2
1' - 90'
21'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Балтика-2
1 : 1
26.04.2026
Луки-Энергия
85' - 90'
26'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Балтика-2
2 : 0
12.04.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Иркутск
0 : 1
05.04.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Балтика-2
1 : 0
29.03.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Главные новости
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
1
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
Вчера, 23:23
2
ВидеоИбрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
Вчера, 23:14
2
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
Вчера, 22:53
4
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
Вчера, 21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
Вчера, 21:32
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+