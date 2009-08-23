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    Джованни Тедеско - статистика

    Полузащитник
    Имя Джованни
    Фамилия Тедеско
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 мая 1976 (46 лет)
    Рост 170
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Палермо 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2010 76' -90' Аталанта (Бергамо) 1:2 Палермо (Палермо)
    27.03.2010 Был в запасе Палермо (Палермо) 3:1 Болонья (Болонья)
    24.03.2010 82' -90' Дженоа (Генуя) 2:2 Палермо (Палермо)
    07.03.2010 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    24.01.2010 Был в запасе Палермо (Палермо) 3:0 Фиорентина (Флоренция)
    30.08.2009 85' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Палермо (Палермо)
    23.08.2009 78' -90' Палермо (Палермо) 2:1 Наполи (Неаполь)
    90'
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