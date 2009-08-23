|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Палермо
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2010
|76' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Палермо (Палермо)
|27.03.2010
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|24.03.2010
|82' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:2
|Палермо (Палермо)
|07.03.2010
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Ливорно (Ливорно)
|24.01.2010
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|3:0
|Фиорентина (Флоренция)
|30.08.2009
|85' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Палермо (Палермо)
|23.08.2009
|78' -90'
|Палермо (Палермо)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|90'