Богдан Чуев - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Янович
|Фамилия
|Чуев
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Запорожье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|184
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Янович
|Фамилия
|Чуев
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Запорожье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2023
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|27.11.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|14.11.2022
|75' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Минай (Минай)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|0:1
|Динамо (Киев)
|25.09.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|2:1
|Минай (Минай)