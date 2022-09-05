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    Богдан Чуев - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Богдан
    Отчество Янович
    Фамилия Чуев
    Команда Минай
    Состав Основной
    Родной город Запорожье
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 февраля 2000 (23 года)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 Был в запасе Минай 1:4 Шахтер Украина. Премьер-лига, 9 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минай 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2023 Был в запасе Минай (Минай) 1:4 Шахтер (Донецк)
    27.11.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 1:1 Минай (Минай)
    14.11.2022 75' -90' Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    06.11.2022 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 3:1 Минай (Минай)
    29.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Минай (Минай)
    14.10.2022 Был в запасе Минай (Минай) 1:1 Верес (Ривне)
    02.10.2022 Был в запасе Минай (Минай) 0:1 Динамо (Киев)
    25.09.2022 Был в запасе Минай (Минай) 0:1 Львов (Львов)
    12.09.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:2 Минай (Минай)
    05.09.2022 Был в запасе Минай (Минай) 1:1 Колос (Ковалевка)
    29.08.2022 Был в запасе Александрия (Александрия) 2:1 Минай (Минай)
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