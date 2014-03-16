Евгений Сантрапинских - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Сантрапинских
|Команда
|Таврия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|174
|Вес
|66
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Сантрапинских
|Команда
|Таврия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|174
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2014
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|04.05.2014
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|28.04.2014
|1' -69'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Таврия (Симферополь)
|23.04.2014
|88' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|20.04.2014
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Карпаты (Львов)
|17.04.2014
|68' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|13.04.2014
|70' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|05.04.2014
|1' -46'
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|28.03.2014
|74' -90'
|Металлург (Запорожье)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|90'
|16.03.2014
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Динамо (Киев)