Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Молодежное первенство 2010 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Первый дивизион 2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Первый дивизион 2008 Товарищеские матчи 2008