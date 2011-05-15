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Мантас Савенас
Статистика
Мантас Савенас - статистика
Завершил карьеру
27 августа 1982 (44)
#77 | Полузащитник
178 см | 77 кг
Литва
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Россия. Первый дивизион 2008
Товарищеские матчи 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
9
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 9 тур
Оренбург
0 : 0
15.05.2011
КАМАЗ
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1 : 3
04.05.2011
Оренбург
74' - 90'
87'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Оренбург
1 : 1
28.04.2011
Балтика
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
2 : 1
18.04.2011
Оренбург
1' - 90'
35'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Факел
1 : 1
15.04.2011
Оренбург
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Оренбург
2 : 1
04.04.2011
Черноморец
1' - 70'
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