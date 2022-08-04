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    Томислав Сарич - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Томислав
    Фамилия Сарич
    Команда РФШ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июня 1990 (32 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РФШ 7 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -90' РФШ (Рига) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    27.10.2022 73' -90' Хартс (Эдинбург) 2:1 РФШ (Рига)
    13.10.2022 1' -90' Истанбул Башакшехир (Стамбул) 3:0 РФШ (Рига)
    06.10.2022 1' -90' РФШ (Рига) 0:0 Истанбул Башакшехир (Стамбул)
    15.09.2022 1' -90' РФШ (Рига) 0:2 Хартс (Эдинбург)
    08.09.2022 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 РФШ (Рига)
    04.08.2022 1' -90' РФШ (Рига) 1:1 Хибернианс (Паола)
    85' 80'
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