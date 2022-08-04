Томислав Сарич - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Томислав
|Фамилия
|Сарич
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Имя
|Томислав
|Фамилия
|Сарич
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РФШ
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|27.10.2022
|73' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|2:1
|РФШ (Рига)
|13.10.2022
|1' -90'
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|3:0
|РФШ (Рига)
|06.10.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|0:0
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|15.09.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|0:2
|Хартс (Эдинбург)
|08.09.2022
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|РФШ (Рига)
|04.08.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|1:1
|Хибернианс (Паола)
|85' 80'