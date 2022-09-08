Юэн Хендерсон - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Юэн
|Фамилия
|Хендерсон
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Имя
|Юэн
|Фамилия
|Хендерсон
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартс
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -64'
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|3:1
|Хартс (Эдинбург)
|27.10.2022
|88' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|2:1
|РФШ (Рига)
|13.10.2022
|75' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|5:1
|Хартс (Эдинбург)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|15.09.2022
|Был в запасе
|РФШ (Рига)
|0:2
|Хартс (Эдинбург)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|0:4
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)