Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хартс - Истанбул Башакшехир
Хартс - Истанбул Башакшехир: обзор матча 08 сентября 2022
Хартс
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа A, 1 тур
0 : 4
Завершен
Истанбул Башакшехир
26'
Х. Али Калдырым
67'
Ю. Ндайшими
75'
С. Кингсли (АГ)
82'
Б. Озкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Истанбул Башакшехир
85'
Замена
П. Шиш
️️️️
С. Окака-Чука
82'
ГОЛ! 0:4!
Б. Озкан
Пас отдал
М. Шуиар
Желтая карточка
С. Хамфрис
81'
75'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
С. Кингсли
73'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Б. Траоре
Замена
К. Смит
️️️️
К. Девлин
73'
67'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Ндайшими
Пас отдал
Д. Тюрук
63'
Замена
М. Шуиар
️️️️
С. Гюрлер
63'
Замена
М. Текдемир
️️️️
Л. Билья
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
А. Форрест
60'
Желтая карточка
Н. Аткинсон
58'
46'
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
А. Туба
Замена
С. Хамфрис
️️️️
П. Харинг
46'
37'
Желтая карточка
А. Туба
26'
ГОЛ! 0:1!
Х. Али Калдырым
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
1
Крейг Гордон
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
5
Петер Харинг
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
21
Коннор Смит
АП
33
Финлей Поллок
АП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
19
Беркай Озкан
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
3-2-1-1-2
2
Смит
3
Кингсли
11
Халидэй
13
Аткинсон
5
Харинг
14
Девлин
20
Кокрейн
14
Форрест
10
Маккей
7
Шенклэнд
3-2-3-1-1
16
Зенгезер
33
Али Калдырым
3
Дуарте
5
Туба
42
Саинер
9
Алексич
9
Тюрук
6
Билья
7
Гюрлер
11
Траоре
77
Окака-Чука
14
Девлин
21
Смит
21
Смит
14
Девлин
14
Форрест
11
Джиннелли
11
Джиннелли
14
Форрест
5
Харинг
11
Хамфрис
11
Хамфрис
5
Харинг
6
Билья
21
Текдемир
21
Текдемир
6
Билья
5
Туба
55
Ндайшими
55
Ндайшими
5
Туба
11
Траоре
19
Озкан
19
Озкан
11
Траоре
7
Гюрлер
8
Шуиар
8
Шуиар
7
Гюрлер
77
Окака-Чука
21
Шиш
21
Шиш
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Хартс
Истанбул Башакшехир
28
Зандер Кларк
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Хартс - Истанбул Башакшехир
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Тайнкасл
Новости команд
Все
Хартс
Истанбул Башакшехир
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+