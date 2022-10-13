Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фиорентина - Хартс
Фиорентина - Хартс: обзор матча 13 октября 2022
Фиорентина
13.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа A, 4 тур
5 : 1
Завершен
Хартс
6'
Л. Йович
22'
К. Бираги
32'
Н. Гонсалес
38'
А. Барак
78'
Н. Гонсалес (П)
47'
С. Хамфрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Хартс
87'
Желтая карточка
К. Смит
Замена
А. Кабрал
️️️️
К. Куаме
87'
Желтая карточка
Л. Венути
86'
Замена
Л. Венути
️️️️
К. Бираги
81'
Замена
А. Бьянко
️️️️
А. Барак
81'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Н. Гонсалес
78'
77'
Желтая карточка
А. Кокрейн
75'
Замена
Ю. Хендерсон
️️️️
Б. Маккей
74'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
С. Хамфрис
Желтая карточка
К. Бираги
70'
69'
Желтая карточка
Т. Сиббик
48'
Желтая карточка
П. Харинг
47'
ГОЛ! 4:1!
С. Хамфрис
Пас отдал
Б. Маккей
46'
Замена
К. Смит
️️️️
Д. Грант
46'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
А. Форрест
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Л. Йович
46'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Мандрагора
46'
ГОЛ! 4:0!
А. Барак
Пас отдал
К. Куаме
38'
ГОЛ! 3:0!
Н. Гонсалес
Пас отдал
К. Куаме
32'
ГОЛ! 2:0!
К. Бираги
22'
16'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
Н. Аткинсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Йович
Пас отдал
К. Бираги
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
5
Петер Харинг
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
17
Додо
ПЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
21
Коннор Смит
АП
33
Финлей Поллок
АП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
4-1-1-2-2
95
Голлини
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
3
Терзич
8
Мандрагора
4
Амрабат
31
Гонсалес
72
Барак
8
Куаме
9
Йович
3-2-2-1-2
1
Гордон
13
Аткинсон
3
Кингсли
11
Халидэй
14
Девлин
5
Харинг
20
Кокрейн
8
Грант
14
Форрест
11
Хамфрис
10
Маккей
3
Бираги
5
Венути
5
Венути
3
Бираги
8
Мандрагора
32
Дункан
32
Дункан
8
Мандрагора
72
Барак
42
Бьянко
42
Бьянко
72
Барак
9
Йович
17
Сапонара
17
Сапонара
9
Йович
8
Куаме
19
Кабрал
19
Кабрал
8
Куаме
13
Аткинсон
6
Сиббик
6
Сиббик
13
Аткинсон
14
Форрест
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
14
Форрест
8
Грант
21
Смит
21
Смит
8
Грант
10
Маккей
20
Хендерсон
20
Хендерсон
10
Маккей
11
Хамфрис
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
11
Хамфрис
Остались в запасе
Фиорентина
Хартс
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
17
Додо
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
25
Macaulay Tait
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
17
Додо
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
25
Macaulay Tait
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Фиорентина - Хартс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Хартс
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+