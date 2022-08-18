Коннор Смит - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|176
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|84' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)