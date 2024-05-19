Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Коннор Смит - статистика

Завершил карьеру
1 февраля 2002 (24)
#21 | Полузащитник
176 см
Шотландия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Джонстон
9
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Мазервелл
1 : 1
19.05.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
15.05.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Ливингстон
2 : 0
11.05.2024
Сент-Джонстон
87' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
1 : 0
04.05.2024
Сент-Джонстон
1' - 75'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Джонстон
1 : 3
27.04.2024
Хиберниан
61' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
13.04.2024
Килмарнок
69' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Хиберниан
1 : 2
06.04.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
30.03.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Селтик
3 : 1
16.03.2024
Сент-Джонстон
74' - 90'
81'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
02.03.2024
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Абердин
0 : 2
28.02.2024
Сент-Джонстон
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Сент-Миррен
2 : 0
24.02.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Сент-Джонстон
0 : 3
18.02.2024
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
2 : 1
11.02.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
07.02.2024
Хартс
1' - 84'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
0 : 1
03.02.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
86'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
27.01.2024
Мазервелл
Был в запасе
76'
Главные новости
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
1
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
1
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
4
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
7
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
14
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
9
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
2
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
5
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+