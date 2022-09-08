Монтассер Лахтими - статистика
#80 | Нападающий
|Имя
|Монтассер
|Фамилия
|Лахтими
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Монтассер
|Фамилия
|Лахтими
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|77' - 90'
|Трабзонспор
|1:2
|Умраниеспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Трабзонспор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|27.10.2022
|83' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:0
|Монако (Монако)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|3:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|3:2
|Трабзонспор (Трабзон)