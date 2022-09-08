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    Монтассер Лахтими - статистика

    #80 | Нападающий
    Имя Монтассер
    Фамилия Лахтими
    Команда Трабзонспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 апреля 2001 (21 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 77' - 90' Трабзонспор 1:2 Умраниеспор Турция. Суперлига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Трабзонспор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 1:0 Ференцварош (Будапешт)
    27.10.2022 83' -90' Црвена Звезда (Белград) 2:1 Трабзонспор (Трабзон)
    13.10.2022 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 4:0 Монако (Монако)
    06.10.2022 Был в запасе Монако (Монако) 3:1 Трабзонспор (Трабзон)
    15.09.2022 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 2:1 Црвена Звезда (Белград)
    08.09.2022 Был в запасе Ференцварош (Будапешт) 3:2 Трабзонспор (Трабзон)
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