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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Монако
Трабзонспор - Монако: обзор матча 13 октября 2022
Трабзонспор
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 4 тур
4 : 0
Завершен
Монако
44'
М. Сарр (АГ)
48'
В. Уго
57'
Э. Барди
69'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Монако
83'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Э. Эльмали
76'
ГОЛ! 4:0!
Трезеге
69'
68'
Замена
К. Фолланд
️️️️
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
М. Сиопис
67'
Замена
Трезеге
️️️️
Э. Барди
64'
63'
Желтая карточка
Ю. Фофана
60'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
К. Дьятта
60'
Замена
Т. Минамино
️️️️
А. Головин
60'
Замена
М. Боадю
️️️️
Б. Эмболо
Замена
М. Сиопис
️️️️
М. Гамшик
58'
Замена
А. Омюр
️️️️
Джанини
58'
ГОЛ! 3:0!
Э. Барди
57'
Желтая карточка
С. Денсвил
52'
ГОЛ! 2:0!
В. Уго
Пас отдал
Т. Бакасетас
48'
Замена
В. Уго
️️️️
Х. Тюркмен
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Сарр
44'
Желтая карточка
Джанини
37'
Желтая карточка
Э. Барди
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Энис Барди
АП
21
Джанини
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
96
Хакан Айдын
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Чакир
17
Эльмали
5
Бартра
4
Денсвил
4
Тюркмен
5
Гбамен
17
Гамшик
10
Барди
9
Бакасетас
17
Бозок
21
Джанини
4-1-1-2-2
1
Нюбель
2
Вандерсон
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
12
Энрике
4
Камара
24
Фофана
15
Дьятта
10
Головин
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
17
Эльмали
10
Эрдоган
10
Эрдоган
17
Эльмали
4
Тюркмен
14
Уго
14
Уго
4
Тюркмен
17
Гамшик
6
Сиопис
6
Сиопис
17
Гамшик
21
Джанини
33
Омюр
33
Омюр
21
Джанини
10
Барди
7
Трезеге
7
Трезеге
10
Барди
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
10
Головин
18
Минамино
18
Минамино
10
Головин
15
Дьятта
10
Мартинш
10
Мартинш
15
Дьятта
7
Эмболо
10
Боадю
10
Боадю
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Трабзонспор
Монако
54
Таха Тепе
ВР
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
97
Юсуф Языджи
АП
37
Наджи Унювар
ЛВ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
96
Хакан Айдын
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
1
Томас Дидийон
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
97
Юсуф Языджи
АП
37
Наджи Унювар
ЛВ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
96
Хакан Айдын
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Трабзонспор - Монако
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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