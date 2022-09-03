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    Shada Ouedraogo - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Shada Ouedraogo
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витебск 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 4:4 Витебск (Витебск)
    23.10.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 0:1 Слуцк (Слуцк)
    18.10.2022 66' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:0 Витебск (Витебск)
    14.10.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 0:5 Шахтер (Солигорск)
    08.10.2022 71' -90' Витебск (Витебск) 0:0 Динамо (Минск)
    16.09.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 1:1 БАТЭ (Борисов)
    03.09.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 2:2 Белшина (Бобруйск)
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