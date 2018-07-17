Николай Цыган - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Николай
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Цыган
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Николай
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Цыган
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|8
|-9
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2018
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Химки (Химки)
|18.08.2018
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|12.08.2018
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|08.08.2018
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|3:0
|Сибирь (Новосибирск)
|04.08.2018
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Спартак-2 (Москва)
|29.07.2018
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|22.07.2018
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|17.07.2018
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)