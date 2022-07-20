Рене Дедич - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Рене
|Фамилия
|Дедич
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Рене
|Фамилия
|Дедич
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|86' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|17.08.2022
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|0:0
|Виктория (Пльзень)
|09.08.2022
|73' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)
|90'
|02.08.2022
|67' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|26.07.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|5:0
|ХИК (Хельсинки)
|20.07.2022
|81' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Виктория (Пльзень)