Сакариас Опсал - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Сакариас
|Фамилия
|Опсал
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1999 (23 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Сакариас
|Фамилия
|Опсал
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|30
|2
|4
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Олесунн (Олесунн)
|06.11.2022
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|30.10.2022
|1' -81'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Йерв (Гримстад)
|75' 77'
|23.10.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|3:2
|Одд (Шиен)
|09.10.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|01.10.2022
|1' -79'
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Мольде (Мольде)
|18.09.2022
|1' -77'
|Викинг (Ставангер)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|11.09.2022
|1' -82'
|Тромсе (Тромсе)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)
|04.09.2022
|1' -73'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:1
|Тромсе (Тромсе)
|31.08.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|28.08.2022
|1' -84'
|Тромсе (Тромсе)
|4:3
|Русенборг (Тронхейм)
|21.08.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|49'
|14.08.2022
|1' -68'
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|7'
|07.08.2022
|1' -77'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|03.08.2022
|1' -90'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|30.07.2022
|1' -62'
|Тромсе (Тромсе)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|9'
|23.07.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Тромсе (Тромсе)
|10.07.2022
|1' -74'
|Мольде (Мольде)
|5:1
|Тромсе (Тромсе)
|7'
|26.06.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|58'
|19.06.2022
|1' -82'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|29.05.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|90'
|22.05.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Викинг (Ставангер)
|16.05.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|12.05.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Волеренга (Осло)
|08.05.2022
|1' -77'
|Йерв (Гримстад)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|24.04.2022
|1' -60'
|Тромсе (Тромсе)
|2:5
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|18.04.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|51'
|10.04.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|ХамКам (Хамар)
|03.04.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|2:0
|Тромсе (Тромсе)