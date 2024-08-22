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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Бранн - Астана
Бранн - Астана: обзор матча 22 августа 2024
Бранн
22.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Астана
12'
Ф. Майре
70'
Б. Финне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Астана
89'
Замена
Н. Аханону
️️️️
М. Томасов
Замена
У. Матисен
️️️️
Н. Кастро
83'
Желтая карточка
Й. Солтведт
81'
80'
Замена
И. Куат
️️️️
М. Эбонг
72'
Желтая карточка
К. Бартолец
ГОЛ! 2:0!
Б. Финне
Пас отдал
Н. Кастро
70'
Замена
Б. Финне
️️️️
А. Хеггебе
57'
Замена
М. Санде
️️️️
С. Эрик Картум
57'
Желтая карточка
Э. Корнвиг
48'
44'
Желтая карточка
М. Эбонг
ГОЛ! 1:0!
Ф. Майре
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
9
Никлас Кастро
ЛВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
11
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Бранн
77
Martin Borsheim
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
2-4-1-3
1
Дюнгеланд
3
Кнудсен
23
Педерсен
17
Солтведт
8
Корнвиг
7
Майре
19
Картум
9
Кастро
19
Хеггебе
11
Бломберг
24
Кристиансен
4-2-3-1
93
Чондрич
5
Казуколовас
2
Бартолец
22
Марочкин
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
11
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
19
Картум
27
Санде
27
Санде
19
Картум
9
Кастро
14
Матисен
14
Матисен
9
Кастро
19
Хеггебе
11
Финне
11
Финне
19
Хеггебе
7
Эбонг
5
Куат
5
Куат
7
Эбонг
10
Томасов
20
Аханону
20
Аханону
10
Томасов
Остались в запасе
Бранн
Астана
77
Martin Borsheim
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
77
Martin Borsheim
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Бранн - Астана
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Главный судья:
Давид Смайц
Стадион:
Brann Stadion, Bergen
Посещаемость:
14777
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