Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Астана - Бранн
Астана - Бранн: обзор матча 29 августа 2024
Астана
29.08.2024, четверг, 17:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Бранн
60'
Ч. Жоффри
81'
Ч. Жоффри
90+1'
Р. Каримов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Бранн
Замена
М. Быстров
️️️️
Я. Вороговский
90'
+6
Желтая карточка
Т. Досмагамбетов
90'
+5
ГОЛ! 3:0!
Р. Каримов
90'
+1
Замена
Р. Каримов
️️️️
Ч. Жоффри
90'
+1
Замена
И. Куат
️️️️
А. Аманович
88'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Жоффри
81'
78'
Замена
У. Матисен
️️️️
Н. Кастро
78'
Замена
Д. Сери
️️️️
С. Эрик Картум
77'
Желтая карточка
Й. Солтведт
72'
Желтая карточка
А. Хеггебе
66'
Желтая карточка
Ф. Майре
62'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Б. Финне
62'
Замена
М. Санде
️️️️
О. Бломберг
ГОЛ! 1:0!
Ч. Жоффри
60'
Желтая карточка
А. Аманович
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
11
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
9
Никлас Кастро
ЛВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Бранн
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
3
Калайца
2
Бартолец
5
Казуколовас
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
11
Грипши
7
Эбонг
99
Жоффри
2-4-1-3
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
3
Кнудсен
19
Картум
8
Корнвиг
7
Майре
17
Солтведт
9
Кастро
24
Кристиансен
11
Бломберг
11
Финне
11
Вороговский
4
Быстров
4
Быстров
11
Вороговский
55
Аманович
5
Куат
5
Куат
55
Аманович
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
19
Картум
5
Сери
5
Сери
19
Картум
11
Бломберг
27
Санде
27
Санде
11
Бломберг
9
Кастро
14
Матисен
14
Матисен
9
Кастро
11
Финне
19
Хеггебе
19
Хеггебе
11
Финне
Остались в запасе
Астана
Бранн
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Астана - Бранн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Астана
Бранн
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Астана» – «Каспий»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Астана» – «Каспий»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+