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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Бранн - Сент-Миррен
Бранн - Сент-Миррен: обзор матча 15 августа 2024
Бранн
15.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Сент-Миррен
6'
Й. Солтведт
85'
Ф. Майре
88'
А. Хеггебе
74'
А. Яковитти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Сент-Миррен
ГОЛ! 3:1!
А. Хеггебе
88'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Майре
Пас отдал
Н. Кастро
85'
84'
Желтая карточка
А. Гогич
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Яковитти
Пас отдал
Ф. Тэйлор
Замена
М. Санде
️️️️
С. Эрик Картум
73'
72'
Желтая карточка
O. Smyth
71'
Замена
А. Яковитти
️️️️
Р. Тэйлор
71'
Замена
М. Мандрон
️️️️
Д. Аюнга
71'
Замена
Ф. Тэйлор
️️️️
R. Idowu
Желтая карточка
Т. Педерсен
70'
58'
Желтая карточка
Р. Тэйлор
56'
Желтая карточка
R. Idowu
53'
Замена
O. Smyth
️️️️
К. Бойд-Манс
Желтая карточка
Б. Финне
52'
ГОЛ! 1:0!
Й. Солтведт
Пас отдал
Ф. Майре
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
9
Никлас Кастро
ЛВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Сент-Миррен
31
Эльери Балькомб
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
26
Шон Руни
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
8
Roland Idowu
ЦП
35
Деннис Адениран
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
11
Джона Аюнга
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Бранн
77
Martin Borsheim
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
5
Сакариас Опсал
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
31
Shay Kelly
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
8
Oisin Smyth
ЦП
33
Evan Mooney
ЦП
42
Elvis Bwomono
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
2-4-1-3
1
Дюнгеланд
3
Кнудсен
23
Педерсен
17
Солтведт
8
Корнвиг
7
Майре
19
Картум
9
Кастро
11
Финне
11
Бломберг
24
Кристиансен
4-1-3-1-1
31
Балькомб
26
Руни
22
Фрэйзер
3
Тэйлор
21
Браун
13
Гогич
8
35
Адениран
8
Бойд-Манс
20
Олусанья
11
Аюнга
19
Картум
27
Санде
27
Санде
19
Картум
3
Тэйлор
4
Яковитти
4
Яковитти
3
Тэйлор
8
Бойд-Манс
8
8
8
Бойд-Манс
8
30
Тэйлор
30
Тэйлор
8
11
Аюнга
22
Мандрон
22
Мандрон
11
Аюнга
Остались в запасе
Бранн
Сент-Миррен
77
Martin Borsheim
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
14
Ульрик Матисен
ПВ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
27
Петер Урминский
ВР
31
Shay Kelly
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
33
Evan Mooney
ЦП
42
Elvis Bwomono
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
77
Martin Borsheim
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
14
Ульрик Матисен
ПВ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
31
Shay Kelly
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
33
Evan Mooney
ЦП
42
Elvis Bwomono
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Бранн - Сент-Миррен
2
4
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
14
Офсайды
2
1
Сейвы
2
0
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
2
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
- : -
02.12.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Информация о матче
Главный судья:
Radoslav Gidzhenov, Bulgaria
Стадион:
Brann Stadion, Bergen
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