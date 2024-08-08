Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сент-Миррен - Бранн
Сент-Миррен - Бранн: обзор матча 08 августа 2024
Сент-Миррен
08.08.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Бранн
90'
Т. Олусанья
75'
Ф. Майре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Бранн
ГОЛ! 1:1!
Т. Олусанья
Пас отдал
J. Scott
90'
89'
Замена
С. Опсал
️️️️
С. Эрик Картум
89'
Замена
У. Матисен
️️️️
О. Бломберг
Желтая карточка
Т. Олусанья
85'
Желтая карточка
А. Гогич
82'
79'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Б. Финне
76'
Замена
М. Санде
️️️️
Н. Кастро
75'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Майре
Пас отдал
О. Бломберг
Замена
J. Scott
️️️️
Д. Аюнга
69'
Замена
А. Яковитти
️️️️
Р. Тэйлор
69'
Желтая карточка
Р. Тэйлор
66'
Замена
С. Тансер
️️️️
Д. Браун
63'
Замена
Д. Адениран
️️️️
R. Idowu
63'
Замена
Т. Олусанья
️️️️
М. Мандрон
63'
Желтая карточка
Э. Балькомб
48'
Желтая карточка
М. Мандрон
36'
Желтая карточка
М. Фрэйзер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Эльери Балькомб
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
26
Шон Руни
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
8
Oisin Smyth
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Roland Idowu
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
9
Никлас Кастро
ЛВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
31
Shay Kelly
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
35
Деннис Адениран
ЦП
33
Evan Mooney
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
42
Elvis Bwomono
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Бранн
77
Martin Borsheim
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
5
Сакариас Опсал
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
4-1-3-2
31
Балькомб
21
Браун
22
Фрэйзер
3
Тэйлор
26
Руни
13
Гогич
8
8
Бойд-Манс
8
11
Аюнга
22
Мандрон
2-4-1-3
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
3
Кнудсен
19
Картум
8
Корнвиг
7
Майре
17
Солтведт
9
Кастро
11
Финне
11
Бломберг
24
Кристиансен
21
Браун
17
Тансер
17
Тансер
21
Браун
3
Тэйлор
4
Яковитти
4
Яковитти
3
Тэйлор
8
35
Адениран
35
Адениран
8
22
Мандрон
20
Олусанья
20
Олусанья
22
Мандрон
11
Аюнга
14
14
11
Аюнга
19
Картум
5
Опсал
5
Опсал
19
Картум
9
Кастро
27
Санде
27
Санде
9
Кастро
11
Бломберг
14
Матисен
14
Матисен
11
Бломберг
11
Финне
19
Хеггебе
19
Хеггебе
11
Финне
Остались в запасе
Сент-Миррен
Бранн
27
Петер Урминский
ВР
31
Shay Kelly
ВР
26
Люк Кенни
ЦЗ
33
Evan Mooney
ЦП
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
42
Elvis Bwomono
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
77
Martin Borsheim
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
31
Shay Kelly
ВР
26
Люк Кенни
ЦЗ
33
Evan Mooney
ЦП
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
42
Elvis Bwomono
ЦФ
Остались в запасе
77
Martin Borsheim
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Сент-Миррен - Бранн
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
0
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
- : -
02.12.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
Главный судья:
Matthew Degabriele, Malta
Стадион:
St. Mirren Park, Paisley
Новости команд
Все
Сент-Миррен
Бранн
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+