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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Бранн - Гоу Эхед Иглс
Бранн - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 01 августа 2024
Бранн
01.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
42'
Б. Финне
62'
Ф. Кнудсен
2'
С. Тенгстедт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Гоу Эхед Иглс
90'
+4
Желтая карточка
В. Эдвардсен
85'
Желтая карточка
М. Сюрай
Желтая карточка
Й. Солтведт
83'
80'
Замена
X. Blomme
️️️️
К. Твигт
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
Т. Педерсен
75'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Б. Финне
75'
74'
Замена
F. Stokkers
️️️️
С. Тенгстедт
74'
Замена
Л. Эверинк
️️️️
Д. Джеймс
Замена
О. Бломберг
️️️️
М. Варминг
65'
64'
Замена
М. Сюрай
️️️️
Э. Линтхорст
64'
Замена
Б. Тибо
️️️️
Б. Адеканье
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кнудсен
Пас отдал
Н. Кастро
62'
52'
Желтая карточка
Д. Амофа
49'
Желтая карточка
Ж. де Ланж
ГОЛ! 1:1!
Б. Финне
Пас отдал
Н. Кастро
42'
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Тенгстедт
Пас отдал
Я. Бреум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
2
Martin Hellan
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
(К)
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Магнус Варминг
ЛВ
9
Никлас Кастро
ЛВ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
6
Калвин Твигт
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Бранн
77
Martin Borsheim
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
33
Нандо Вердони
ВР
22
Лука Плогман
ВР
32
Donte Apinsa
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
32
Маурилио де Ланной
ПЗ
15
Роббин Вейенберг
ЦП
31
Dielan Ghafour
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
3-3-2-2
1
Дюнгеланд
2
3
Кнудсен
23
Педерсен
17
Солтведт
7
Майре
8
Корнвиг
9
Кастро
11
Варминг
11
Финне
24
Кристиансен
4-1-1-4
12
де Ланж
20
Дейл
6
Амофа
4
Крамер
5
Джеймс
6
Твигт
10
Бреум
8
Линтхорст
16
Эдвардсен
11
Адеканье
10
Тенгстедт
23
Педерсен
19
Картум
19
Картум
23
Педерсен
11
Варминг
11
Бломберг
11
Бломберг
11
Варминг
11
Финне
19
Хеггебе
19
Хеггебе
11
Финне
5
Джеймс
24
Эверинк
24
Эверинк
5
Джеймс
8
Линтхорст
17
Сюрай
17
Сюрай
8
Линтхорст
6
Твигт
20
20
6
Твигт
11
Адеканье
23
Тибо
23
Тибо
11
Адеканье
10
Тенгстедт
27
27
10
Тенгстедт
Остались в запасе
Бранн
Гоу Эхед Иглс
77
Martin Borsheim
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
33
Нандо Вердони
ВР
22
Лука Плогман
ВР
32
Donte Apinsa
ЦЗ
32
Маурилио де Ланной
ПЗ
15
Роббин Вейенберг
ЦП
31
Dielan Ghafour
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
77
Martin Borsheim
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
33
Нандо Вердони
ВР
22
Лука Плогман
ВР
32
Donte Apinsa
ЦЗ
32
Маурилио де Ланной
ПЗ
15
Роббин Вейенберг
ЦП
31
Dielan Ghafour
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Бранн - Гоу Эхед Иглс
1
4
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
15
15
Офсайды
1
0
Количество передач
453
394
Сейвы
5
2
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Информация о матче
Главный судья:
Edgars Malcevs,
Стадион:
Brann Stadion, Bergen
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