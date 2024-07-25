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Лига конференций 2026/2027
Гоу Эхед Иглс - Бранн
Гоу Эхед Иглс - Бранн: обзор матча 25 июля 2024
Гоу Эхед Иглс
25.07.2024, четверг, 19:30
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Бранн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Бранн
Желтая карточка
Б. Адеканье
90'
+5
Красная карточка
Э. Льянсана
90'
+1
84'
Замена
Б. Финне
️️️️
А. Хеггебе
84'
Замена
М. Санде
️️️️
Н. Кастро
Замена
К. Твигт
️️️️
Й. Крамер
78'
Замена
Л. Эверинк
️️️️
Д. Джеймс
72'
Замена
F. Stokkers
️️️️
С. Тенгстедт
63'
60'
Замена
С. Опсал
️️️️
Т. Педерсен
60'
Замена
О. Бломберг
️️️️
М. Варминг
52'
Желтая карточка
Э. Корнвиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
12
S. Crone
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Магнус Варминг
ЛВ
9
Никлас Кастро
ЛВ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Гоу Эхед Иглс
30
Sven Jansen
ВР
22
Лука Плогман
ВР
32
Маурилио де Ланной
ПЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Бранн
5
Джафет Сери
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
4-1-5
12
де Ланж
5
Джеймс
4
Крамер
6
Амофа
20
Дейл
10
Бреум
11
Адеканье
8
Линтхорст
10
Тенгстедт
24
Льянсана
16
Эдвардсен
3-3-2-2
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
12
3
Кнудсен
8
Корнвиг
19
Картум
17
Солтведт
11
Варминг
9
Кастро
19
Хеггебе
24
Кристиансен
5
Джеймс
24
Эверинк
24
Эверинк
5
Джеймс
4
Крамер
6
Твигт
6
Твигт
4
Крамер
10
Тенгстедт
27
27
10
Тенгстедт
9
Кастро
27
Санде
27
Санде
9
Кастро
23
Педерсен
5
Опсал
5
Опсал
23
Педерсен
19
Хеггебе
11
Финне
11
Финне
19
Хеггебе
11
Варминг
11
Бломберг
11
Бломберг
11
Варминг
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Бранн
30
Sven Jansen
ВР
22
Лука Плогман
ВР
32
Маурилио де Ланной
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
5
Джафет Сери
ЦЗ
14
Ульрик Матисен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
30
Sven Jansen
ВР
22
Лука Плогман
ВР
32
Маурилио де Ланной
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
Остались в запасе
5
Джафет Сери
ЦЗ
14
Ульрик Матисен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Бранн
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шурман
(Киевская обл.)
Стадион:
Аделааршорст
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