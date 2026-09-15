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Шанхай Порт
Принс Ампем
Статистика
€ 700 тыс
Принс Ампем - статистика
Шанхай Порт
13 апреля 1998 (28)
#17 | Нападающий
169 см
Гана
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Ратчабури
4 : 6
15.09.2026
Шанхай Порт
1' - 64'
31, 36, 45'
Китай. Суперлига, 26 тур
Шанхай Порт
0 : 0
05.09.2026
Бейджин Гуоань
1' - 79'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эюпспор
20
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 21 тур
Эюпспор
1 : 2
08.02.2026
Истанбул Башакшехир
58' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Аланьяспор
1 : 3
31.01.2026
Эюпспор
75' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Эюпспор
2 : 2
26.01.2026
Бешикташ
73' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Эюпспор
0 : 3
20.12.2025
Фенербахче
66' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
3 : 0
13.12.2025
Эюпспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Эюпспор
1 : 1
06.12.2025
Кайсериспор
1' - 71'
Турция. Суперлига, 14 тур
Газиантеп
1 : 2
29.11.2025
Эюпспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
1 : 1
22.11.2025
Карагюмрюк
76' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Самсунспор
1 : 0
09.11.2025
Эюпспор
1' - 58'
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
0 : 1
03.11.2025
Антальяспор
59' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
25.10.2025
Эюпспор
65' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
2 : 0
20.10.2025
Касымпаша
68' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
04.10.2025
Эюпспор
1' - 87'
53'
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 0
27.09.2025
Гезтепе
85' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
20.09.2025
Эюпспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Эюпспор
0 : 2
13.09.2025
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
31.08.2025
Эюпспор
46' - 90'
72'
Турция. Суперлига, 3 тур
Эюпспор
2 : 1
25.08.2025
Аланьяспор
59' - 90'
68'
72'
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
2 : 1
17.08.2025
Эюпспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Эюпспор
1 : 4
10.08.2025
Коньяспор
78' - 90'
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