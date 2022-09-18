Александр Безчаснюк - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Безчаснюк
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мытищи
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Безчаснюк
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мытищи
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -77'
|Уфа (Уфа)
|4:1
|Велес (Москва)
|25.09.2022
|Был в запасе
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
|Родина (Москва)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Родина (Москва)
|1:2
|Балтика (Калининград)