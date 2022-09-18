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    Александр Безчаснюк - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Александр
    Фамилия Безчаснюк
    Команда Велес
    Состав Основной
    Родной город Мытищи
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июля 2002 (20 лет)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 77' Уфа 4:1 Велес Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -77' Уфа (Уфа) 4:1 Велес (Москва)
    25.09.2022 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 0:0 Родина (Москва)
    18.09.2022 Был в запасе Родина (Москва) 1:2 Балтика (Калининград)
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