Михаил Багаев - статистика
#71 | Защитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Багаев
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|179
|Вес
|76
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Багаев
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|179
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Авангард
|8
|0
|0
|11
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2018
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:1
|Авангард (Курск)
|18.08.2018
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|12.08.2018
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:2
|Авангард (Курск)
|08.08.2018
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|04.08.2018
|1' -90'
|Химки (Химки)
|3:1
|Авангард (Курск)
|29.07.2018
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|23.07.2018
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|0:0
|Авангард (Курск)
|17.07.2018
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|1:2
|Шинник (Ярославль)