Альфусайни Джатта - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Альфусайни
|Фамилия
|Джатта
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Имя
|Альфусайни
|Фамилия
|Джатта
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РФШ
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|1' -73'
|Хартс (Эдинбург)
|2:1
|РФШ (Рига)
|13.10.2022
|1' -81'
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|3:0
|РФШ (Рига)
|25'
|06.10.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|0:0
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|25.08.2022
|1' -106'
|Линфилд (Белфаст)
|1:2
(2:4)п
|РФШ (Рига)
|18.08.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|2:2
|Линфилд (Белфаст)
|11.08.2022
|1' -90'
|Хибернианс (Паола)
|1:3
|РФШ (Рига)
|82'
|04.08.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|1:1
|Хибернианс (Паола)