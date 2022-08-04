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    Альфусайни Джатта - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Альфусайни
    Фамилия Джатта
    Команда РФШ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 августа 1999 (23 года)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РФШ 7 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2022 1' -73' Хартс (Эдинбург) 2:1 РФШ (Рига)
    13.10.2022 1' -81' Истанбул Башакшехир (Стамбул) 3:0 РФШ (Рига)
    25'
    06.10.2022 1' -90' РФШ (Рига) 0:0 Истанбул Башакшехир (Стамбул)
    25.08.2022 1' -106' Линфилд (Белфаст) 1:2
    (2:4)п    		 РФШ (Рига)
    18.08.2022 1' -90' РФШ (Рига) 2:2 Линфилд (Белфаст)
    11.08.2022 1' -90' Хибернианс (Паола) 1:3 РФШ (Рига)
    82'
    04.08.2022 1' -90' РФШ (Рига) 1:1 Хибернианс (Паола)
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