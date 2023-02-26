Андре Синъясики - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Синъясики
|Команда
|Шарлотт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Синъясики
|Команда
|Шарлотт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 67'
|Сент-Луис
|3:1
|Шарлотт
|США. МЛС, 3 тур
|64'
|26.02.2023
|76' - 90'
|Шарлотт
|0:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шарлотт
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -67'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|3:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|64'
|26.02.2023
|76' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)