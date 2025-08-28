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Болгария. Первая лига
Команды
Арда
Андре Синъясики
Статистика
€ 800 тыс
Андре Синъясики - статистика
Арда
11 июня 1997 (29), Сан-Паулу
#11 | Нападающий
175 см
Бразилия
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США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арда
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Арда
1 : 2
28.08.2025
Ракув
66' - 90'
90'
Лига конференций, 4 раунд
Ракув
1 : 0
21.08.2025
Арда
60' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Арда
2 : 0
14.08.2025
Кауно Жальгирис
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Кауно Жальгирис
0 : 1
07.08.2025
Арда
72' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
ХИК
2 : 2
31.07.2025
Арда
76' - 120'
90'
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