|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Псков-747
|11
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -78'
|Домодедово (Москва)
|2:1
|Псков-747 (Псков)
|26.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|2:4
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|5' 54'
|21.10.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:1
|Псков-747 (Псков)
|75'
|16.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|Карелия (Петрозаводск)
|05.10.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|0:1
|Псков-747 (Псков)
|76'
|01.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|27.09.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|21.09.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|15.09.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Псков-747 (Псков)
|90'
|08.09.2015
|1' -65'
|Псков-747 (Псков)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|01.09.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|4:0
|Псков-747 (Псков)