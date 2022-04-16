Джоаким Адукор - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Джоаким
|Фамилия
|Адукор
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Джоаким
|Фамилия
|Адукор
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|10
|1
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Кайрат (Алматы)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|64'
|14.09.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Тараз (Тараз)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|21.08.2022
|83' -90'
|Актобе (Актобе)
|3:1
|Ордабасы (Шымкент)
|12.07.2022
|81' -90'
|Туран (Туркестан)
|0:2
|Актобе (Актобе)
|02.07.2022
|1' -90'
|Шахтер (Караганда)
|2:3
|Актобе (Актобе)
|26.06.2022
|64' -90'
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Астана (Астана)
|27.04.2022
|1' -90'
|Тараз (Тараз)
|3:0
|Актобе (Актобе)
|16.04.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|17.03.2022
|1' -90'
|Астана (Астана)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|11.03.2022
|41' -90'
|Актобе (Актобе)
|2:1
|Атырау (Атырау)
|65'
|06.03.2022
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|Актобе (Актобе)