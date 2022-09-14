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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Тараз
Актобе - Тараз: обзор матча 14 сентября 2022
Актобе
14.09.2022, среда, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Тараз
73'
С. Сердеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Тараз
83'
Замена
К. Калмуратов
️️️️
А. Таубай
83'
Замена
Е. Калдыбеков
️️️️
М. Гамаков
Желтая карточка
А. Танжариков
81'
Желтая карточка
Р. Оразов
75'
75'
Замена
Ж. Жаксылыков
️️️️
Л. Гадрани
75'
Замена
M. Shakhmetov
️️️️
Д. Караман
ГОЛ! 1:0!
С. Сердеров
73'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Ж. Гоу
64'
Замена
Р. Оразов
️️️️
Б. Байтана
64'
Желтая карточка
Т. Эрланов
53'
50'
Желтая карточка
А. Таубай
Замена
А. Зулпа
️️️️
Р. Камболов
40'
28'
Желтая карточка
Л. Гадрани
22'
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
Ж. Кожамберды
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
27
Юрий Логвиненко
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
7
Бауыржан Байтана
АП
89
Чина
ПВ
22
Жерар Гоу
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Тараз
22
Алекс Жуниор
ЛЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
10
Жакып Кожамберды
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
88
Милен Гамаков
ЦП
44
Лука Гадрани
ЦП
78
Денис Кавлинов
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
18
Динмухамед Караман
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
Актобе
1
Саша Стаменкович
ВР
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
25
Джоаким Адукор
ОП
15
Alibek Zhardemov
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
44
Артурас Зулпа
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
0
E. Kuantayev
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
4-2-2-2
92
Покатилов
77
Шомко
6
Касым
23
Эрланов
31
Танжариков
27
Логвиненко
88
Камболов
7
Байтана
89
Чина
30
22
Гоу
3-4-4
5
Кенесбек
3
Даиров
22
Жуниор
10
Таубай
88
Гамаков
44
Гадрани
10
Кожамберды
6
Айтбаев
18
Караман
9
Жумабек
78
Кавлинов
7
Байтана
20
Оразов
20
Оразов
7
Байтана
88
Камболов
44
Зулпа
44
Зулпа
88
Камболов
22
Гоу
28
Сердеров
28
Сердеров
22
Гоу
44
Гадрани
2
Жаксылыков
2
Жаксылыков
44
Гадрани
10
Таубай
17
Калмуратов
17
Калмуратов
10
Таубай
18
Караман
16
16
18
Караман
88
Гамаков
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
88
Гамаков
10
Кожамберды
0
0
10
Кожамберды
Остались в запасе
Актобе
Тараз
1
Саша Стаменкович
ВР
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
25
Джоаким Адукор
ОП
15
Alibek Zhardemov
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
0
E. Kuantayev
ЦФ
Остались в запасе
1
Саша Стаменкович
ВР
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
25
Джоаким Адукор
ОП
15
Alibek Zhardemov
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
0
E. Kuantayev
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Актобе - Тараз
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Информация о матче
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