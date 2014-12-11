Статистика по турнирам

Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи 2013 Marbella Cup 2012 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2007/2008