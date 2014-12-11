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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Динамо Мн
Фиорентина - Динамо Мн: обзор матча 11 декабря 2014
Фиорентина
11.12.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мн
87'
М. Марин
39'
С. Концевой
55'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Динамо Мн
90'
+3
Вторая желтая
О. Веретило
90'
+3
Желтая карточка
А. Гутор
Желтая карточка
Я. Куртич
90'
+2
90'
+2
Замена
С. Карпович
️️️️
Ф. Джа Джедже
ГОЛ! 1:2!
М. Марин
Пас отдал
С. Минелли
87'
78'
Замена
Ч. Удоджи
️️️️
И. Воронков
Желтая карточка
С. Минелли
75'
68'
Замена
А. Быков
️️️️
Н. Адамович
Замена
Д. Писарро
️️️️
Гонсало
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
Н. Николич
Пас отдал
Н. Адамович
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Гомес
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
С. Концевой
Пас отдал
И. Стасевич
Замена
С. Минелли
️️️️
Х. Куадрадо
24'
12'
Желтая карточка
О. Веретило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Динамо Мн
30
Александр Гутор
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
26
Сергей Концевой
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
8
Ненад Адамович
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
27
Слободан Симович
ЦП
23
Неманья Николич
ЦП
2
Игорь Воронков
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
Главный тренер
Владимир Журавель
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
34
Лузаядио Бангу
ЦП
43
Симоне Минелли
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Динамо Мн
1
Сергей Игнатович
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
15
Чигози Удоджи
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
25
Адама Диоманде
ЦФ
3-5-1-1
16
Тэтэрушану
4
Томович
2
Гонсало
4
Ричардс
11
Варгас
10
Лаццари
27
Куртич
47
Бадель
7
Куадрадо
22
Марин
27
Гомес
4-5-1
30
Гутор
26
Концевой
20
Веретило
66
Политевич
3
Молош
8
Адамович
27
Симович
23
Николич
2
Воронков
7
Стасевич
9
Джа Джедже
7
Куадрадо
43
Минелли
43
Минелли
7
Куадрадо
2
Гонсало
7
Писарро
7
Писарро
2
Гонсало
27
Гомес
72
Иличич
72
Иличич
27
Гомес
9
Джа Джедже
33
Карпович
33
Карпович
9
Джа Джедже
2
Воронков
15
Удоджи
15
Удоджи
2
Воронков
8
Адамович
7
Быков
7
Быков
8
Адамович
Остались в запасе
Фиорентина
Динамо Мн
34
Лузаядио Бангу
ЦП
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
1
Сергей Игнатович
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
34
Лузаядио Бангу
ЦП
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
Остались в запасе
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
1
Сергей Игнатович
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Фиорентина - Динамо Мн
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Стадион:
Артемио Франки
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