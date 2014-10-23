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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Мн - Генгам
Динамо Мн - Генгам: обзор матча 23 октября 2014
Динамо Мн
23.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
0 : 0
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Генгам
80'
Замена
М. Диалло
️️️️
Ю. Санкаре
Замена
Н. Корзун
️️️️
Э. Фигередо
80'
72'
Желтая карточка
Л. Матис
71'
Замена
К. Манданн
️️️️
С. Марво
Замена
С. Симович
️️️️
И. Воронков
64'
Замена
А. Диоманде
️️️️
Ф. Джа Джедже
56'
23'
Желтая карточка
С. Ятабаре
Желтая карточка
С. Концевой
21'
Желтая карточка
И. Стасевич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Сергей Игнатович
ВР
26
Сергей Концевой
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
8
Ненад Адамович
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
2
Игорь Воронков
ЦП
23
Неманья Николич
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
21
Эрнан Фигередо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Динамо Мн
30
Александр Гутор
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
27
Слободан Симович
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Генгам
16
Уго Гишар
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
29
Ронни Шварц
ЦФ
4-4-1-1
1
Игнатович
26
Концевой
66
Политевич
20
Веретило
33
Карпович
8
Адамович
2
Воронков
23
Николич
7
Стасевич
9
Джа Джедже
21
Фигередо
3-1-3-1-2
1
Лоссль
2
Якобсен
15
Сорбон
5
Ангуа
5
Матис
28
Дос Сантос
60
Ятабаре
13
Санкаре
12
Марво
12
Бове
7
Алиуи
2
Воронков
27
Симович
27
Симович
2
Воронков
21
Фигередо
18
Корзун
18
Корзун
21
Фигередо
9
Джа Джедже
25
Диоманде
25
Диоманде
9
Джа Джедже
13
Санкаре
5
Диалло
5
Диалло
13
Санкаре
12
Марво
12
Манданн
12
Манданн
12
Марво
Остались в запасе
Динамо Мн
Генгам
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
30
Александр Гутор
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
16
Уго Гишар
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
29
Ронни Шварц
ЦФ
Остались в запасе
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
30
Александр Гутор
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Остались в запасе
16
Уго Гишар
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
29
Ронни Шварц
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Динамо Мн - Генгам
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Борисов-Арена
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