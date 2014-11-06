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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генгам - Динамо Мн
Генгам - Динамо Мн: обзор матча 06 ноября 2014
Генгам
06.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Мн
44'
К. Бове
86'
К. Манданн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Динамо Мн
Желтая карточка
Ж. Пье
90'
ГОЛ! 2:0!
К. Манданн
Пас отдал
К. Бове
86'
Замена
М. Бака
️️️️
Л. Дос Сантос
83'
76'
Замена
Н. Адамович
️️️️
Ч. Удоджи
Замена
Ж. Пье
️️️️
М. Диалло
74'
Желтая карточка
М. Диалло
70'
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
С. Марво
64'
61'
Желтая карточка
Д. Молош
55'
Пенальти не реализован!
И. Стасевич
46'
Замена
Э. Фигередо
️️️️
Ф. Джа Джедже
46'
Замена
И. Стасевич
️️️️
И. Воронков
ГОЛ! 1:0!
К. Бове
44'
23'
Желтая карточка
О. Веретило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Лионель Матис
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
12
Клаудио Бове
ЦФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Динамо Мн
30
Александр Гутор
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
26
Сергей Концевой
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
15
Чигози Удоджи
ЦП
2
Игорь Воронков
ЦП
27
Слободан Симович
ЦП
23
Неманья Николич
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Генгам
16
Уго Гишар
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Динамо Мн
1
Сергей Игнатович
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
8
Ненад Адамович
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
21
Эрнан Фигередо
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Лоссль
5
Ангуа
5
Санко
29
Кербра
5
Матис
28
Дос Сантос
5
Диалло
60
Ятабаре
12
Марво
12
Манданн
12
Бове
4-4-1-1
30
Гутор
26
Концевой
20
Веретило
66
Политевич
3
Молош
2
Воронков
27
Симович
23
Николич
15
Удоджи
9
Джа Джедже
25
Диоманде
5
Диалло
26
Пье
26
Пье
5
Диалло
28
Дос Сантос
6
Бака
6
Бака
28
Дос Сантос
12
Марво
13
Санкаре
13
Санкаре
12
Марво
9
Джа Джедже
21
Фигередо
21
Фигередо
9
Джа Джедже
15
Удоджи
8
Адамович
8
Адамович
15
Удоджи
2
Воронков
7
Стасевич
7
Стасевич
2
Воронков
Остались в запасе
Генгам
Динамо Мн
16
Уго Гишар
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
1
Сергей Игнатович
ВР
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
16
Уго Гишар
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Остались в запасе
33
Сергей Карпович
ЦЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
1
Сергей Игнатович
ВР
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Генгам - Динамо Мн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Артём Кучин
(Караганда)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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