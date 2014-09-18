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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Динамо Мн
ПАОК - Динамо Мн: обзор матча 18 сентября 2014
ПАОК
18.09.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 1 тур
6 : 1
Завершен
Динамо Мн
4'
Н. Николич (АГ)
11'
С. Атанасиадис
17'
С. Атанасиадис
28'
С. Атанасиадис
50'
Д. Пападопулос
89'
Ф. Цандарис
80'
Н. Адамович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Динамо Мн
ГОЛ! 6:1!
Ф. Цандарис
Пас отдал
Д. Салпингидис
89'
88'
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
Ч. Удоджи
80'
ГОЛ! 5:1!
Н. Адамович
Замена
Н. Спиропулос
️️️️
Р. Рац
72'
67'
Желтая карточка
Н. Николич
Замена
Э. Голаса
️️️️
С. Атанасиадис
67'
64'
Вторая желтая
С. Симович
57'
Замена
Э. Фигередо
️️️️
И. Воронков
ГОЛ! 5:0!
Д. Пападопулос
Пас отдал
Я. Скондрас
50'
Замена
Д. Пападопулос
️️️️
Р. Мак
46'
33'
Замена
Н. Адамович
️️️️
Ф. Джа Джедже
31'
Желтая карточка
С. Симович
ГОЛ! 4:0!
С. Атанасиадис
28'
ГОЛ! 3:0!
С. Атанасиадис
17'
ГОЛ! 2:0!
С. Атанасиадис
11'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Николич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
20
Эргис Каце
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Динамо Мн
30
Александр Гутор
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
23
Неманья Николич
ЦП
15
Чигози Удоджи
ЦП
27
Слободан Симович
ЦП
2
Игорь Воронков
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
Главный тренер
Владимир Журавель
ПАОК
50
Астериос Якумис
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
24
Стелиос Позацидис
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
Динамо Мн
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
26
Сергей Концевой
ЦЗ
8
Ненад Адамович
ЦП
21
Эрнан Фигередо
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
3-2-2-1-2
71
Гликос
4
Витор
4
Кацикас
2
Скондрас
15
Рац
8
Цандарис
20
Каце
6
Циолис
21
Мак
14
Салпингидис
33
Атанасиадис
4-5-1
30
Гутор
66
Политевич
20
Веретило
17
Бангура
33
Карпович
7
Стасевич
15
Удоджи
27
Симович
2
Воронков
23
Николич
9
Джа Джедже
15
Рац
21
Спиропулос
21
Спиропулос
15
Рац
33
Атанасиадис
23
Голаса
23
Голаса
33
Атанасиадис
21
Мак
33
Пападопулос
33
Пападопулос
21
Мак
2
Воронков
21
Фигередо
21
Фигередо
2
Воронков
9
Джа Джедже
8
Адамович
8
Адамович
9
Джа Джедже
15
Удоджи
88
Рассадкин
88
Рассадкин
15
Удоджи
Остались в запасе
ПАОК
Динамо Мн
50
Астериос Якумис
ВР
24
Стелиос Позацидис
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
26
Маартен Мартенс
ЦП
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
26
Сергей Концевой
ЦЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
50
Астериос Якумис
ВР
24
Стелиос Позацидис
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
26
Маартен Мартенс
ЦП
Остались в запасе
26
Сергей Концевой
ЦЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча ПАОК - Динамо Мн
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
Тумба
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