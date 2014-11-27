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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Мн - ПАОК
Динамо Мн - ПАОК: обзор матча 27 ноября 2014
Динамо Мн
27.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
0 : 2
Завершен
ПАОК
82'
С. Атанасиадис
88'
С. Атанасиадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - ПАОК
89'
Замена
Д. Пападопулос
️️️️
С. Атанасиадис
88'
ГОЛ! 0:2!
С. Атанасиадис
Пас отдал
Э. Каце
82'
ГОЛ! 0:1!
С. Атанасиадис
Пас отдал
Ф. Перейра
Замена
А. Диоманде
️️️️
Ф. Джа Джедже
81'
Желтая карточка
О. Веретило
77'
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
Ч. Удоджи
74'
46'
Замена
Э. Голаса
️️️️
Д. Салпингидис
28'
Замена
Г. Цавеллас
️️️️
Г. Кацикас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Сергей Игнатович
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
26
Сергей Концевой
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
8
Ненад Адамович
ЦП
27
Слободан Симович
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
15
Чигози Удоджи
ЦП
23
Неманья Николич
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
Главный тренер
Владимир Журавель
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
14
Факундо Перейра
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Динамо Мн
30
Александр Гутор
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
2
Игорь Воронков
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
25
Адама Диоманде
ЦФ
ПАОК
1
Шарлес Итандж
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
4-5-1
1
Игнатович
33
Карпович
66
Политевич
20
Веретило
26
Концевой
27
Симович
7
Стасевич
15
Удоджи
23
Николич
8
Адамович
9
Джа Джедже
3-2-3-2
71
Гликос
4
Витор
2
Скондрас
4
Кацикас
8
Цандарис
15
Рац
14
Перейра
20
Каце
6
Циолис
14
Салпингидис
33
Атанасиадис
15
Удоджи
23
Яроцкий
23
Яроцкий
15
Удоджи
9
Джа Джедже
25
Диоманде
25
Диоманде
9
Джа Джедже
4
Кацикас
33
Цавеллас
33
Цавеллас
4
Кацикас
14
Салпингидис
23
Голаса
23
Голаса
14
Салпингидис
33
Атанасиадис
33
Пападопулос
33
Пападопулос
33
Атанасиадис
Остались в запасе
Динамо Мн
ПАОК
31
Андрей Залеский
ПЗ
30
Александр Гутор
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
2
Игорь Воронков
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
Главный тренер
Владимир Журавель
1
Шарлес Итандж
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
26
Маартен Мартенс
ЦП
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Остались в запасе
31
Андрей Залеский
ПЗ
30
Александр Гутор
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
2
Игорь Воронков
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
Остались в запасе
1
Шарлес Итандж
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
26
Маартен Мартенс
ЦП
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Статистика матча Динамо Мн - ПАОК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Трактор
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