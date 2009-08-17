|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Салют
|11
|0
|0
|1
|0
|Носта
|9
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.10.2009
|64' -90'
|Витязь (Подольск)
|3:1
|Салют (Белгород)
|11.10.2009
|34' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:2
|Салют (Белгород)
|42'
|30.09.2009
|46' -90'
|Салют (Белгород)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|22.09.2009
|76' -90'
|0:1
|Салют (Белгород)
|19.09.2009
|75' -90'
|2:1
|Салют (Белгород)
|08.09.2009
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|5:1
|Металлург Л (Липецк)
|31.08.2009
|88' -90'
|Салют (Белгород)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|28.08.2009
|84' -90'
|Салют (Белгород)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|20.08.2009
|1' -46'
|Сибирь (Новосибирск)
|4:0
|Салют (Белгород)
|17.08.2009
|1' -76'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Салют (Белгород)
|06.08.2009
|71' -90'
|Салют (Белгород)
|5:2
|Чита (Чита)
|09.07.2009
|1' -57'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|06.07.2009
|46' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Носта (Новотроицк)
|27.06.2009
|71' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:2
|90'
|24.06.2009
|49' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:3
|63'
|16.06.2009
|72' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:1
|Носта (Новотроицк)
|90'
|13.06.2009
|46' -81'
|Салют (Белгород)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|11.05.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:0
|Чита (Чита)
|39' 82'
|19.04.2009
|71' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:2
|Анжи (Махачкала)