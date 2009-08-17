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    Алексей Антонников - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Алексей
    Отчество Константинович
    Фамилия Антонников
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 декабря 1983 (39 лет)
    Рост 175
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Салют 11 0 0 1 0
    Носта 9 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.10.2009 64' -90' Витязь (Подольск) 3:1 Салют (Белгород)
    11.10.2009 34' -90' Носта (Новотроицк) 2:2 Салют (Белгород)
    42'
    30.09.2009 46' -90' Салют (Белгород) 1:2 Шинник (Ярославль)
    22.09.2009 76' -90' 0:1 Салют (Белгород)
    19.09.2009 75' -90' 2:1 Салют (Белгород)
    08.09.2009 1' -90' Салют (Белгород) 5:1 Металлург Л (Липецк)
    31.08.2009 88' -90' Салют (Белгород) 1:0 Луч (Владивосток)
    28.08.2009 84' -90' Салют (Белгород) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    20.08.2009 1' -46' Сибирь (Новосибирск) 4:0 Салют (Белгород)
    17.08.2009 1' -76' Урал (Екатеринбург) 1:0 Салют (Белгород)
    06.08.2009 71' -90' Салют (Белгород) 5:2 Чита (Чита)
    09.07.2009 1' -57' Носта (Новотроицк) 0:1 Балтика (Калининград)
    06.07.2009 46' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Носта (Новотроицк)
    27.06.2009 71' -90' Носта (Новотроицк) 2:2
    90'
    24.06.2009 49' -90' Носта (Новотроицк) 2:3
    63'
    16.06.2009 72' -90' Металлург Л (Липецк) 0:1 Носта (Новотроицк)
    90'
    13.06.2009 46' -81' Салют (Белгород) 2:0 Носта (Новотроицк)
    11.05.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 2:0 Чита (Чита)
    39' 82'
    19.04.2009 71' -90' Носта (Новотроицк) 2:2 Анжи (Махачкала)
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