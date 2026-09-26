Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниил Седов - статистика

Авангард
12 ноября 2002 (23), Таганрог
#45 | Защитник
190 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Авангард
1 : 1
26.09.2026
Ротор-2
1' - 90'
82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Квант
1 : 1
21.09.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Авангард
1 : 3
12.09.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Авангард
3 : 2
05.09.2026
Орел
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Авангард
22
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Авангард
1 : 1
26.09.2026
Ротор-2
1' - 90'
82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Квант
1 : 1
21.09.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Авангард
1 : 3
12.09.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Авангард
3 : 2
05.09.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Металлург Л
2 : 1
22.08.2026
Авангард
1' - 83'
69'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Авангард
1 : 0
15.08.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Арсенал-2
1 : 1
09.08.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Авангард
1 : 3
01.08.2026
Строгино
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
1 : 2
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
7'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
1' - 90'
25'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
1' - 77'
60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
1' - 90'
18'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Авангард
4 : 0
30.05.2026
Квант
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Салют
2 : 2
23.05.2026
Авангард
1' - 90'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Авангард
1 : 1
20.05.2026
Металлург Л
1' - 69'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Орел
1 : 0
16.05.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Родина-М
2 : 3
08.05.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Зенит
0 : 1
25.04.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Авангард
1 : 0
18.04.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Строгино
0 : 0
12.04.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 0
04.04.2026
Авангард
1' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+