Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Владимир Козлов - статистика

    #67 | Защитник
    Имя Владимир
    Фамилия Козлов
    Команда СКА-Хабаровск
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 февраля 2002 (21 год)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:3 Акрон (Тольятти)
    • Читайте нас: 
    11