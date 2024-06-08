Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владимир Козлов - статистика

Завершил карьеру
6 февраля 2002 (24)
#67 | Защитник
193 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Муром
17
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Муром
0 : 1
08.06.2024
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Челябинск
1 : 1
03.06.2024
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Муром
4 : 3
30.05.2024
Чайка
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Муром
1 : 0
26.05.2024
Родина-2
1' - 90'
72'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Муром
0 : 1
19.05.2024
Велес
1' - 90'
64'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Уфа
2 : 1
15.05.2024
Муром
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Муром
1 : 1
11.05.2024
Сибирь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Чайка
3 : 1
05.05.2024
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Муром
1 : 2
28.04.2024
Ротор
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Краснодар-2
1 : 2
24.04.2024
Муром
1' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Муром
3 : 2
20.04.2024
Челябинск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Родина-2
5 : 2
14.04.2024
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Велес
1 : 0
07.04.2024
Муром
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Муром
1 : 0
03.04.2024
Уфа
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Сибирь
2 : 0
30.03.2024
Муром
89' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Ротор
1 : 1
18.03.2024
Муром
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Муром
1 : 1
10.03.2024
Краснодар-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром
Был в запасе
Главные новости
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+