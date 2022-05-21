Владимир Козлов - статистика
#67 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Козлов
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|193
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Козлов
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:3
|Акрон (Тольятти)