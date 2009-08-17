|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Носта
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2009
|84' -90'
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|14.10.2009
|78' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|Металлург Л (Липецк)
|03.10.2009
|1' -59'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|30.09.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Носта (Новотроицк)
|19.09.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|44'
|08.09.2009
|1' -90'
|Чита (Чита)
|0:0
|Носта (Новотроицк)
|31.08.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|28.08.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|20.08.2009
|1' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|17.08.2009
|1' -46'
|Анжи (Махачкала)
|4:1
|Носта (Новотроицк)
|09.08.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|06.08.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|4:0
|Краснодар (Краснодар)