Владислав Тепляков - статистика
#72 | Защитник
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Тепляков
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Тепляков
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|30.08.2022
|90' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)