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    Владислав Тепляков - статистика

    #72 | Защитник
    Имя Владислав
    Фамилия Тепляков
    Команда Крылья Советов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июля 2004 (18 лет)
    Рост 171
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 1:0 Факел (Воронеж)
    30.08.2022 90' -90' Спартак (Москва) 1:0 Крылья Советов (Самара)
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