Якоб Карлстрем - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Карлстрем
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тромсе
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 января 1997 (27 лет)
|Рост
|200
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Карлстрем
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тромсе
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 января 1997 (27 лет)
|Рост
|200
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.02.2024
|Был в запасе
|Легия
|0:3
|Мольде
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|15.02.2024
|Был в запасе
|Мольде
|3:2
|Легия
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2023
|1' -42'
|Мольде (Мольде)
|1:2
|Байер (Леверкузен)
|21.09.2023
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|1:0
|Мольде (Мольде)