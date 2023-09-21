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    Якоб Карлстрем - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Якоб
    Фамилия Карлстрем
    Команда Мольде
    Состав Основной
    Родной город Тромсе
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 января 1997 (27 лет)
    Рост 200
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    22.02.2024 Был в запасе Легия 0:3 Мольде Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    15.02.2024 Был в запасе Мольде 3:2 Легия Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2023 1' -42' Мольде (Мольде) 1:2 Байер (Леверкузен)
    21.09.2023 1' -90' Карабах (Агдам) 1:0 Мольде (Мольде)
    Россия
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