Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сильвестр ван дер Ватер - статистика

Завершил карьеру
30 сентября 1996 (30)
#18 | Нападающий
184 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РКС Ваалвейк
16
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Фейеноорд
2 : 0
14.05.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Гронинген
6 : 1
03.05.2025
РКС Ваалвейк
74' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
РКС Ваалвейк
0 : 4
25.04.2025
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
НЕК
2 : 1
11.04.2025
РКС Ваалвейк
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
06.04.2025
Хераклес
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
01.04.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Зволле
2 : 0
29.03.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
РКС Ваалвейк
0 : 3
15.03.2025
ПСВ
79' - 90'
81'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
28.02.2025
Фортуна
82' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
28.02.2025
Фортуна
82' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
РКС Ваалвейк
5 : 0
09.02.2025
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
1 : 4
02.02.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
26.01.2025
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Спарта
1 : 1
19.01.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Аякс
2 : 1
11.01.2025
РКС Ваалвейк
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
20.12.2024
Зволле
1' - 54'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Фортуна
3 : 2
14.12.2024
РКС Ваалвейк
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
РКС Ваалвейк
2 : 3
07.12.2024
Фейеноорд
1' - 61'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
1 : 1
29.11.2024
РКС Ваалвейк
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Хераклес
2 : 2
23.11.2024
РКС Ваалвейк
1' - 54'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
РКС Ваалвейк
0 : 3
09.11.2024
НЕК
1' - 77'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
03.11.2024
Алмере Сити
1' - 74'
58'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НАК Бреда
4 : 1
26.10.2024
РКС Ваалвейк
1' - 70'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
19.10.2024
Твенте
1' - 60'
47'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 2
05.10.2024
РКС Ваалвейк
64' - 90'
Главные новости
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
9
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
5
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
13
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+